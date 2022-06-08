Байден обговорив з Дудою надання підтримки Україні
Президент США Джо Байден обговорив у середу телефоном з польським колегою Анджеєм Дудою надання підтримки Україні. Сторони також говорили про співпрацю у сфері безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Як випливає із заяви, лідери "підтвердили загальну прихильність подальшому зміцненню двостороннього співробітництва у сфері безпеки та економіки".
Вони також "обговорили підтримку народу і владі України" у світлі проведення Росією війни.
Крім того, "Байден підкреслив прихильність США забезпеченню безпеки Польщі і східного флангу НАТО".
Нагадаємо, 6 червня Дуда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили оборонну співпрацю.
Раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні ще три ескадрони самохідних артилерійських установок Krab - це 60 установок.
Дуда також раніше заявляв, що Польща готова стати офіційним гарантом безпеки для України.
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