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Байден обговорив з Дудою надання підтримки Україні

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Вашингтон, Середа 08 червня 2022 23:33
Байден обговорив з Дудою надання підтримки Україні Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден обговорив у середу телефоном з польським колегою Анджеєм Дудою надання підтримки Україні. Сторони також говорили про співпрацю у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Як випливає із заяви, лідери "підтвердили загальну прихильність подальшому зміцненню двостороннього співробітництва у сфері безпеки та економіки".

Вони також "обговорили підтримку народу і владі України" у світлі проведення Росією війни.

Крім того, "Байден підкреслив прихильність США забезпеченню безпеки Польщі і східного флангу НАТО".

Нагадаємо, 6 червня Дуда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили оборонну співпрацю.

Раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні ще три ескадрони самохідних артилерійських установок Krab - це 60 установок.

Дуда також раніше заявляв, що Польща готова стати офіційним гарантом безпеки для України.

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