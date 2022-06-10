Байден и Болсонару намерены вместе найти мирное решение войны в Украине

Президент США Джо Байден совместно с президентом Бразилии Жаиром Болсонару договорились о координации действий в Совете Безопасности ООН для мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Также главы государств намерены тесно сотрудничать в работе над предотвращением дальнейшей вырубки лесов Амазонки. Договоренности были достигнуты в рамках саммита Америк.

Ранее сообщалось, что Джо Байден обсудил в среду по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой поддержку Украине. Стороны также говорили о сотрудничестве в сфере безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.