ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Бавовна" не заканчивается. В Крыму сообщают об еще одном "прилете"

Крым, Пятница 22 сентября 2023 15:10
UA EN RU
"Бавовна" не заканчивается. В Крыму сообщают об еще одном "прилете" Иллюстративное фото: в Крыму сообщают об еще одном "прилете" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Крыму снова сообщают о "прилете". В этот раз по ремонтной базе российских военных грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Судя по данным, которые обнародовали местные Telegram-каналы, ремонтная база размещалась в Ароматненском сельском поселении Бахчисарайского района.

К тому же, об этом одном пожаре сообщают у трассы "Таврида". Вероятно, там горит трава после падения обломков дрона или разгонного блока ракеты российской ПВО.

Ситуация в Крыму

Сегодня в оккупированном Севастополе дважды раздавались взрывы. В сети сообщили, что был атакован штаб Черноморского флота РФ, а в центре города поднимался дым. На опубликованных снимках видно, что здание значительно повреждено.

После взрывов захватчики перекрыли центр Севастополя, а детей и студентов начали эвакуировать.

Больше об атаке на Севастополь читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Российская Федерация
NEWS
Что происходит в Севастополе: видео из соцсетей
Что происходит в Севастополе: видео из соцсетей
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя