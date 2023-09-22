"Бавовна" не заканчивается. В Крыму сообщают об еще одном "прилете"
Во временно оккупированном Крыму снова сообщают о "прилете". В этот раз по ремонтной базе российских военных грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".
Судя по данным, которые обнародовали местные Telegram-каналы, ремонтная база размещалась в Ароматненском сельском поселении Бахчисарайского района.
К тому же, об этом одном пожаре сообщают у трассы "Таврида". Вероятно, там горит трава после падения обломков дрона или разгонного блока ракеты российской ПВО.
Ситуация в Крыму
Сегодня в оккупированном Севастополе дважды раздавались взрывы. В сети сообщили, что был атакован штаб Черноморского флота РФ, а в центре города поднимался дым. На опубликованных снимках видно, что здание значительно повреждено.
После взрывов захватчики перекрыли центр Севастополя, а детей и студентов начали эвакуировать.
Больше об атаке на Севастополь читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.