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"Баварія" хоче придбати воротаря "Барселони"

Новини » Спорт     24.03.2020 - 15:35
"Баварія" хоче придбати воротаря "Барселони"
Фото: Марк-Андре тер Штеген (fcbarcelona.com)

Тер Штеген відмовляється продовжувати контракт з каталонцями

Мюнхенська "Баварія" контактувала з каталонською "Барселоною" на предмет трансферу воротаря Марка-Андре тер Штегена. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, мюнхенці бачить в ньому заміну нинішньому голкіперу Мануеля Нойєра, який, за даними джерела, які не ладнає з керівництвом і може покинути команду цього літа.

Раніше повідомлялося, що у 27-річного тер Штегена виникли проблеми в переговорах з каталонцями з приводу нового контракту. Чинна угода розрахована до літа 2022 року.

У запрошенні основного воротаря каталонців цього літа вже зацікавлений лондонський "Челсі", який шукає заміну Кепе Аррісабалаге.

Тер Штеген перейшов в "Барселону" з менхенгладбахської "Боруссії" в липні 2014 роки за 12 мільйонів євро. З того часу він відіграв 224 матчі, пропустивши 206 голів і 94 рази зігравши "на нуль". У нинішньому сезоні в активі голкіпера 34 поєдинки, 11 з яких були "сухими".

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу каталонська команда вирішила призупинити будь-яку активність на невизначений термін.

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