"Баварія" і "Ліверпуль" стали першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Баварія" – "Зальцбург" – 7:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Лєвандовскі, 12, 21 (обидва – пенальті), 23, Гнабрі, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 86 – К'єргор, 71

"Ліверпуль" – "Інтер" – 0:1 (2:0)

Гол: Мартінес, 62

Вилучення: Санчес, 63 (І, друга жовта картка)

У Мюнхені чемпіон Німеччини зняв усі запитання щодо переможця дуелі в стартові півгодини. "Баварія" відвантажила гостям із Австрії 4 м'ячі, а три з них оформив Роберт Лєвандовскі.

Спершу польський форвард двічі реалізував одинадцятиметровий за фоли Вебера. А на 23-й хвилині Лєвандовскі втік на побачення з голкіпером і після помилки останнього закотив м'яч у порожні ворота. Натомість Серж Гнабрі потужно пробив за діагоналлю після поперечної передачі Комана, довівши перевагу мюнхенців до чотирьох голів за третину ігрового часу.

Отямитися від такого "Зальцбург" не зумів і змирився з капітуляцією. На старті другої половини Томас Мюллер забив свій м'яч, пробивши з розвороту в нижній кут після пасу Сане. Гол юного Мауріца К'єргора міг стати гіркою втіхою для "червоних биків". Однак, Мюллер спершу оформив дубль, а згодом Лерой Сане додав гол до двох асистів.

На "Енфілді" було спокійніше. Перший момент мерсисайдці створили на 31-й хвилині. Це Александер-Арнольд подав зі стандарту, а Матіп ударом головою влучив у поперечину! Міланці відповіли пострілом Чалханоглу зі штрафного, який зумів парирувати Аліссон.

На початку другої половини "Ліверпуль" знову оформив влучання в каркас. Тепер Салах зіграв на добиванні, та влучив у стійку. А ось "Інтер" цього разу відповів голом – Лаутаро Мартінес із лінії штрафного пробив точно в дев'ятку після пасу партнера.

Хтозна, як розгорнулися події б далі, якби "нерадзуррі" не підвів Алесіс Санчес. Чилієць у простій ситуації отримав другий гірчичник і пішов відпочивати достроково, залишивши "Інтер" в меншості на вирішальні півгодини. Забити вдруге й перевести гру в овертайм міланці не зуміли. Далі йде "Ліверпуль".