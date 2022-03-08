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Росія офіційно дискваліфікована з відбору до ЧС-2022. Поєдинок збірної України перенесли

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Вівторок 08 березня 2022 21:59
Росія офіційно дискваліфікована з відбору до ЧС-2022. Поєдинок збірної України перенесли Фото: Збірна Росії (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Бюро Організаційного комітету ФІФА ухвалило рішення щодо плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022, в якому мали взяти участь збірні України та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

ФІФА остаточно дискваліфікувала Росію з ЧС-2022. Півфінальний матч плей-офф кваліфікації проти збірної Польщі не відбудеться. "Кадра" автоматично отримала місце у фіналі, де зустрінеться із переможцем пари Швеція – Чехія.

Натомість запланований на 24 березня поєдинок Шотландія – Україна не відбудеться. Найімовірніше, цей матч зіграють у червні. Підставою для перенесення став лист Української асоціації футболу про зрив підготовки до плей-офф через вторгнення Росії.

Футбольні федерації Шотландії, Уельсу та Австрії (два потенційні суперники у фіналі плей-офф кваліфікації) проявили солідарність із Україною та погодилися перенести матч "синьо-жовтих" на літо.

До слова, англійська Прем'єр-ліга розірвала контракт із російським транслятором чемпіонату.

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