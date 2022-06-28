У Баварії добігає кінця саміт G7. Шольц зробив заяву щодо України

Немецький канцлер Олаф Шольц під час заключних заяв на полях G7 заявив, що для відновлення України потрібен новий "план Маршалла". Канцлер ФРГ також зазначив, що весь світ має невизначеність через події в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Зокрема, лідери G7 домовилися встановити межу цін на російську нафту і надати продовольчу допомогу на мільярди доларів, щоб запобігти голоду, викликаному війною в Україні.

За словами Шольца, сім провідних економік світу разом підтримують Україну та країни G7 підвищать ціну війни для Росії.

"Ми підтримуємо країну (Україну, - ред.) у її захисті та пропонуємо їй перспективу на майбутнє", - сказав Шольц.

Очікується, що тема війни Росії проти України також домінуватиме на саміті НАТО в Мадриді, куди з Німеччини прибуде більшість лідерів G7.