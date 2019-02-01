У "Батьківщині" переконані у можливості знизити ціни на газ

Фото: Іван Крулько (РБК-Україна)

У випадку перемоги на виборах Тимошенко скасує рішення уряду про підвищення ціни на газ

У випадку перемоги на виборах лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко будуть скасовані "незаконні рішення уряду" про підвищення ціни на газ для населення, а законопроект, який знизить вартість газу щонайменше вдвічі, буде ухвалений у парламенті. Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Іван Крулько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Парламентарій зауважив, що нещодавно йому в руки потрапили "темники АПУ". У документах начебто зазначається, що треба розповідати людям про нереалістичність гарантій про зниження ціни на газ, а також вбивати в голови громадян, що Тимошенко цього не зробить.

"Зробить, як зробила свого часу, реприватизувавши "Криворіжсталь"! Хоча всі кричали, що це неможливо", - заявив Крулько.

На його думку, те, що влада запропонувала МВФ таку форму збереження дефіциту бюджету у межах 3%, як підвищення ціни на газ у 12 разів, - нечесно і злочинно щодо людей.

Він переконаний, МВФ цікавить тільки одна річ: щоб дефіцит бюджету був не більше 3%, а яким чином це буде досягатись: за рахунок підняття цін на газ чи інших фінансових механізмів - це справа країни, яка позичає гроші у Фонду.

"Чинна влада, якій люди у 2014 році довірили керувати країною і яка обіцяла "Жити по-новому", довела їх до межі бідності та принизила людську гідність. Бо коли ми говоримо про гідність людини, то вона полягає в тому, щоб мати можливість зі своїх доходів оплатити видатки і прожити місяць, а не просити подачок у держави у вигляді субсидій. Коли люди будуть жити гідно, тоді не буде підкупу виборців і буде середній клас", - резюмував Крулько.