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У "Батьківщині" вважають монетизацію субсидій прямим підкупом виборців

Новини » Політика    18.01.2019 - 11:00
У "Батьківщині" вважають монетизацію субсидій прямим підкупом виборців
Фото: Сергій Євтушок (Facebook)

У "Батьківщині" прокоментували монетизацію субсидій

Рішення виплатити субсидії у готівковій формі – це прямий підкуп збіднілих українців напередодні виборів. Про це в прямому ефірі телеканалу ZIK сказав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок, повідомляє РБК-Україна.

"Чому це не робили раніше? Я вважаю, що зараз це робиться під вибори, це прямий підкуп виборців", – наголосив він і додав, що команда "Батьківщини" неодноразово апелювала до уряду про необхідність монетизації.

Євтушок переконаний, розміщена на сайті Кабміну інформація про проведення верифікації соціальних виплат, зокрема субсидій, – це пряме скорочення кількості тих людей, які їх отримують.

"Ми бачимо ситуацію у приймальнях народних депутатів. До нас приходять люди і кажуть, що отримували того року субсидію, а зараз – ні. Їм дають банальні відмовки: то один, то інший документ принесіть. Ганяють пенсіонерів!", - сказав політик.

Окрім того, депутат від "Батьківщини" нагадав, що нині борги по системі за газ, тепло та електроенергію вже становлять понад 60 млрд грн і ця сума надалі тільки збільшуватиметься.

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