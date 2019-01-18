В "Батькивщине" считают монетизацию субсидий прямым подкупом избирателей

Фото: Сергей Евтушок (Facebook)

В "Батькивщине" прокомментировали монетизацию субсидий

Решение выплатить субсидии в наличной форме – это прямой подкуп обедневших украинцев накануне выборов. Об этом в прямом эфире телеканала ZIK сказал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок, сообщает РБК-Украина.

"Почему это не делали раньше? Я считаю, что сейчас это делается под выборы, это прямой подкуп избирателей", – подчеркнул он и добавил, что команда "Батькивщины" неоднократно апеллировала к правительству о необходимости монетизации.

Евтушок убежден, размещена на сайте Кабмина информация о проведении верификации социальных выплат, в частности субсидий, – это прямое сокращение количества тех людей, которые их получают.

"Мы видим ситуацию в приемных народных депутатов. К нам приходят люди и говорят, что в том году получали субсидию, а сейчас – нет. Им дают банальные отговорки: то один, то другой документ принесите. Гоняют пенсионеров!", - сказал политик.

Кроме того, депутат от "Батькивщины" напомнил, что в настоящее время долги по системе за газ, тепло и электроэнергию уже составляют более 60 млрд грн и эта сумма в дальнейшем будет только увеличиваться.