ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В "Батьківщині" пояснили, чому не голосували за Фонд часткового гарантування кредитів

Новини » Політика     14.05.2020 - 12:22
В "Батьківщині" пояснили, чому не голосували за Фонд часткового гарантування кредитів
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Головне науково-експертне управління також бачить в законопроекті значні корупційні ризики

Партія "Батьківщина" заблокувала законопроект №3205 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" через загрозу нецільового використання бюджетних коштів. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Учора під вечір у парламенті ми ледь зупинили нову загрозу для селян – законопроєкт про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Під гарною ідеєю знову сховались диявольські деталі. Фактично створюється незалежний від держави фонд, який роздаватиме бюджетні гроші під заставу землі, а потім цю заставлену землю віддаватиме невідомо кому", - написала Тимошенко.

На її думку, вказаним законопроектом під приводом "підтримки малих та середніх фермерських господарств" передбачається створити спеціальний незалежний від держави Фонд, до якого увійдуть переважно іноземці, які будуть вирішувати як купувати землі і яким іноземним банкам потім її розподіляти. На його створення планували виділити 240 мільйонів гривень державних коштів.

Як додає Тимошенко, своє занепокоєння з приводу цієї ініціативи влади висловили й експерти Головного науково-експертного управління Верховної ради. У своєму висновку до законопроекту вони вказали на закладені в ньому корупційні ризики, адже в документі не прописані чіткі підстави участі у Фонді юридичних осіб.

"Також не визначені критерії відбору учасників Фонду, що, на думку експертів, становить загрозу національній безпеці України, адже до Фонду можуть увійти юридичні особи з держави-агресора. Крім того, через невизначеність розміру частки статутного капіталу, який держава зберігає за собою у статутному капіталі Фонду, є ризик втрати державного контролю за його діяльністю. Закладено і передумови для нецільового використання коштів учасниками Фонду", - зазначає Тимошенко.

Вона наголошує, що головне науково-експертне управління категоричне: цей законопроект містить значні корупційні ризики та несе загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, 28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, раніше на позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі.

Підкреслимо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

Автор: Віталій Мельник

Теги Новини України БатьківщиназемляТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся