У "Батьківщині" звинуватили владу у шахрайському проштовхуванні земельних законів

Фото: Вадим Івченко (з відкритих джерел)

У "Батьківщині" відреагували на рішення комітету

Голова комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики "за вказівкою" з Офісу президента порушив 364 статтю Кримінального кодексу щодо зловживання посадовими обов’язками та "протягнув" на засіданні комітету законопроєкт №2178-10 про ринок землі за основу та в цілому без обговорення правок. Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко після засідання аграрного комітету.

"Депутати від фракції "Слуга народу" більшістю голосів проштовхнули законопроєкт про ринок землі до другого читання. Представники монобільшості знехтували вимогами депутатів інших фракцій, які наполягали на розгляді правок згідно з підписаним Меморандумом про проходження законопроєкту. Згідно зі статтею 16 пунктом 6 закону України про комітети, розгляд має відбуватись за правками кожного з депутатів. Тому дії президентської партії можна кваліфікувати як "політичний кидок" монобільшості". Цим вони показали, якою насправді є ціна взятих "слугами народу" на себе зобов’язань. Що вже казати про дотримання їхніх обіцянок перед виборцями. Шахрайське проштовхування антинародних законів демонструє, якими методами чинна влада позбавлятиме землі українців", – заявив народний депутат.

Івченко переконаний, що маніпуляції монобільшості у протягуванні земельного закону всупереч інтересам людей, регламенту та нормативним документам, мають розглядатися у правоохоронних органах.

"Влада знехтувала позицією народних депутатів, які хотіли доповідати та обговорювати правки. Наразі в "Батьківщині" розпочаті консультації з аграрними асоціаціями та політичними партіями. Ми готуємось до оскарження законопроєкту та захисту національних інтересів всіма можливими методами. Влада має нести відповідальність перед людьми за несанкціоновані дії під час розгляду законів", – наголосив Івченко.

Раніше "Батьківщина" закликала НАБУ розслідувати корупцію при "проштовхуванні" закону про розпродаж землі.