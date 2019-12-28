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В "Батькивщине" обвинили власть в мошенническом проталкивании земельных законов

Новости » Политика     28.12.2019 - 13:33
В "Батькивщине" обвинили власть в мошенническом проталкивании земельных законов
Фото: Вадим Ивченко (из открытых источников)

В "Батькивщине" отреагировали на решение комитета

Глава комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики "по указанию" из Офиса президента нарушил статью 364 Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными обязанностями и "протащил" на заседании комитета законопроект №2178-10 о рынке земли за основу и в целом без обсуждения правок. Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко после заседания аграрного комитета.

"Депутаты от фракции "Слуга народа" большинством голосов протолкнули законопроект о рынке земли до второго чтения. Представители монобольшинства пренебрегли требованиями депутатов других фракций, которые настаивали на рассмотрении правок согласно подписанному Меморандуму о прохождении законопроекта. В соответствии со статьей 16 пунктом 6 закона Украины о комитетах, рассмотрение должно проходить по правкам каждого из депутатов. Поэтому действия президентской партии можно квалифицировать как "политический кидок" монобольшинства". Этим они показали, какая на самом деле цена взятых "слугами народа" на себя обязательств. Что уж говорить о соблюдении их обещаний перед избирателями. Мошенническое проталкивание антинародных законов демонстрирует, какими методами нынешняя власть будет лишать земли украинцев", – заявил народный депутат.

Ивченко убежден, что манипуляции монобольшинства в протягивании земельного закона вопреки интересам людей, регламента и нормативным документам, должны рассматриваться в правоохранительных органах.

"Власть пренебрегла позицией народных депутатов, которые хотели докладывать и обсуждать правки. Сейчас в "Батькивщине" начаты консультации с аграрными ассоциациями и политическими партиями. Мы готовимся к обжалованию законопроекта и защите национальных интересов всеми возможными методами. Власть должна нести ответственность перед людьми за несанкционированные действия во время рассмотрения законов", – подчеркнул Ивченко.

Ранее "Батькивщина" призвала НАБУ расследовать коррупцию при "проталкивании" закона о распродаже земли.

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