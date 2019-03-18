ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Батьківщині" назвали розслідування корупції в оборонпромі питанням честі Ради

Новини » Політика    18.03.2019 - 14:59
У "Батьківщині" назвали розслідування корупції в оборонпромі питанням честі Ради
Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

"Батьківщина" закликає до розслідування корупції в оборонпромі

Для Верховної ради питанням честі є розслідування корупції в оборонпромі через створення ТСК. Про це заявив перший заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв на брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради голів парламентських фракцій та груп, повідомляє прес-служба "Батьківщини". 

Він нагадав, що політична сила Юлії Тимошенко минулого тижня добилася реєстрації відповідного тексту Постанови про створення ТСК. Для внесення у порядок денний потрібно лише 150 голосів.

Роботу створеної 4 місяці тому ТСК, яку очолює представник БПП Іван Вінник, Сергій Соболєв назвав провальною і безперспективною.

"І щуку кинули в річку. Всі чудово розуміють, що пан Вінник, який є представником президента, ні до чого іншого не міг прийти, ніж відбілити Януковича, його міністра оборони і голову СБУ з російським громадянством", – обурився депутат.

Політик не вірить, що така особа, як Вінник, "компанія якого винна російському банку близько 300 млн грн, може розслідувати такі справи".

"Як могло так статися, що за 3 тижні Гладковського жодного разу не викликали на допит? Усі чудово знають, що тоді він заговорить і скаже, чому оборонні замовлення по цих оборудках отримував саме завод Порошенка, який терміново був проданий Сергію Тігіпку без сплати податків в Україні, а в офшорних юрисдикціях, як стверджують журналістські розслідування, за 300 мільйонів доларів", – наголосив парламентар.

"Тож питання створення ТСК – це питання честі цього парламенту, переконаний Сергій Соболєв.

Необхідно також ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії, але і зараз, на переконання Соболєва, ТСК має достатньо повноважень для розслідування фактів корупції.

"Після роботи журналістського колективу прокуратурі, СБУ і НАБУ вже нічого робити, як передавати цю справу в суд", – зауважив представник "Батьківщини".

У Тимошенко заявили про викриття схеми підкупу виборців Порошенка НАБУ почало приймати анонімні повідомлення про корупцію всередині бюро
Новини України Сергій СоболєвБатьківщинаУкроборонпром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся