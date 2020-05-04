"Батьківщина" заявила про готовність захищати мерів від тиску влади 

Місто Черкаси стало символом спротиву країни подвійним стандартам, а мер міста Анатолій Бондаренко - представник "Батьківщини" - першим міським головою, що став на захист людей від "несправедливості, яку під прикриттям карантину впроваджує влада". Про це написала голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Анатолій Бондаренко, а також народні депутати від нашої фракції, які приїхали його підтримати, прибули на допит до слідчого. Чим завинив мер? Повернув роботу та можливість заробітку тисячам людей, чиї родини через бездумні карантинні обмеження уряду президента Зеленського опинилися на межі виживання. І наважився назвати речі своїми іменами. Сказав, що закон має бути одним для всіх - якщо влада закриває ресторани по всій країні, то це має розповсюджуватися і на елітні заклади провладних депутатів. Що неправильно дозволяти роботу мережевих фастфудів та гіпермаркетів, чиї прибутки вимірюються мільярдами, та позбавляти дрібних підприємців можливості заробити кілька тисяч на ринках", - написала лідер "Батьківщини".

На думку Тимошенко, президент та його ставленики чують лише МВФ та олігархів, тому "Батьківщина" буде захищати представників місцевої влади, які відстоюють інтереси людей.

"Батьківщина" не може спостерігати, як глава держави, який мусить боронити права українців, системно порушує закон. Ми стаємо на захист мерів від свавілля президентської коаліції. Кожен міський голова, рада, депутат, незалежно від партійної приналежності, – можуть розраховувати на мою підтримку. Ви можете звернутися до мене будь-якої миті. Ми готові вам допомагати й робити все, щоб громади відчували себе вільними й захищеними", - додала Тимошенко.

Саме мери та місцеві депутати, наголосила Тимошенко, перебувають на передовій боротьби з наслідками епідемії та економічної кризи, що сталася через те, що влада за два місяці не спромоглася подбати навіть про медиків.

"І наостанок. Особисто президенту. Не передавайте "палкі привіти" мерам, не розібравшись зі своїми "велюровими" поплічниками! Не дражніть країну, яка кипить від обурення подвійними стандартами. Згадайте, що замість подолати епоху бідності, Ви лише посилили її. Виходьте з ресторанів до людей! Вони розкажуть, чого їм коштували Ваші бездумна політика та примітивний піар", - закликала Тимошенко.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".

Пізніше Бондаренко заявив, що місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.