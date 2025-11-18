"Батькивщина" призывает к отставке правительства и созданию "коалиции единства"

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время своего выступления сообщила, что ее команда инициирует сбор подписей за отставку правительства. Также она призвала парламент взять ответственность за ситуацию в стране.

"Главная наша задача - не бороться политически, а защитить существование Украины и украинского народа. Я убеждена, что парламент, неоднократно являвшийся центром прекращения кризисов, выполнит свое дело", - заявила Тимошенко.

По ее словам, именно концентрация власти стала одной из причин коррупционного скандала в энергетической сфере. При этом она отметила необходимость формирования коалиционного правительства единства.

"Нам нужно с вами объединить все силы и создать коалиционное правительство единства и сделать все для того, чтобы дальше не расшатывалась эта ситуация, а страна могла дальше стоять и не упасть", - отметила она.

Тимошенко также призвала не допустить назначения людей без опыта и с "такими же коррупционными задачами".

"Я прошу также и народ Украины поддержать такое единство, чтобы мы могли качественное и профессиональное в интересах Украины управление страной наконец-то сделать реальностью", - резюмировала лидер "Батькивщины".