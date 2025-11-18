"Батькивщина" призывает к отставке правительства и созданию "коалиции единства"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о необходимости отставки Кабмина и формирования "коалиционного правительства единства".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление Тимошенко в Раде.
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время своего выступления сообщила, что ее команда инициирует сбор подписей за отставку правительства. Также она призвала парламент взять ответственность за ситуацию в стране.
"Главная наша задача - не бороться политически, а защитить существование Украины и украинского народа. Я убеждена, что парламент, неоднократно являвшийся центром прекращения кризисов, выполнит свое дело", - заявила Тимошенко.
По ее словам, именно концентрация власти стала одной из причин коррупционного скандала в энергетической сфере. При этом она отметила необходимость формирования коалиционного правительства единства.
"Нам нужно с вами объединить все силы и создать коалиционное правительство единства и сделать все для того, чтобы дальше не расшатывалась эта ситуация, а страна могла дальше стоять и не упасть", - отметила она.
Тимошенко также призвала не допустить назначения людей без опыта и с "такими же коррупционными задачами".
"Я прошу также и народ Украины поддержать такое единство, чтобы мы могли качественное и профессиональное в интересах Украины управление страной наконец-то сделать реальностью", - резюмировала лидер "Батькивщины".
Напомним, 10 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии "Энергоатом". По данным следователей, речь идет о системном отмывании средств и незаконном обогащении, к которому были привлечены отдельные украинские чиновники.
После обнародования деталей дела президент Зеленский заявил о предстоящих кадровых перестановках в правительстве, которые будут касаться Министерства энергетики и Министерства юстиции - именно их руководители оказались в центре скандала.
На этом фоне Министр юстиции Герман Галущенко подал заявление об отставке. Свои полномочия также досрочно сложила министр энергетики Светлана Гринчук.
В то же время, заседание ВР 18 ноября, на котором должны были рассмотреть отставку Галущенко и Гринчук, сорвалось. Народные депутаты заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".