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"Батьківщина" - єдина політсила, яка переймається проблемами людей, - експерт

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 12:54
"Батьківщина" - єдина політсила, яка переймається проблемами людей, - експерт Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Серед усіх опозиційних сил лише "Батьківщина" Юлія Тимошенко не просто системно критикує дії влади, а й пропонує реальні рецепти розв’язання найболючіших проблем, дослухається до думки народу та відстоює національні інтереси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Віктора Небоженка в Facebook.

За його словами, це дало змогу партії опинитися на другому місці у партійному рейтингу, а її лідерці - тримати першість за темпами нарощування довіри українців.

"На політичному полі України склалася дивна ситуація, коли в політичному житті країни практично відсутні опозиційні сили, здатні сильно впливати на поведінку влади. Винятком є тільки партія "Батьківщина" Тимошенко, яка протягом багатьох років чітко веде свою опозиційну лінію проти антинародної політики влади", - вважає експерт.

За його словами, партія Тимошенко виявилася єдиним справжнім критиком чинної соціальної та економічної політики влади, а сама лідерка "Батьківщини" точно знає, що насправді хвилює мільйони українців.

"Зараз, опинившись єдиною ефективною опозиційною силою в країні, Тимошенко починає збирати навколо себе загони незадоволених виборців, що дозволило їй посісти друге місце в загальнонаціональних рейтингах. Її позиція передбачувана і зрозуміла виборцям", - вказує експерт.

За його прогнозами, саме справжня опозиційність і захист інтересів громадян забезпечать у майбутньому політичному сезоні команді Тимошенко стійкі позиції та підтримку українців.

Нагадаємо, за даними останнього опитування групи "Рейтинг", Юлія Тимошенко є лідером за темпами нарощування довіри людей. За цим показником вона обійшла навіть президента Володимира Зеленського.

Водночас дослідження КМІС засвідчило, що "Батьківщина" за останні місяці суттєво наростила підтримку і вийшла на другу позицію у партійному рейтингу.

Таке стрімке зростання експерти пояснюють тим, що дедалі більше людей бачать в команді Тимошенко єдину реальну альтернативу "слугам народу", а також схвально ставляться до політики "Батьківщини" на захист землі й стратегічної власності, протидії підвищеною тарифів та цін.

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