"Батьківщина" - єдина політсила, яка переймається проблемами людей, - експерт

Серед усіх опозиційних сил лише "Батьківщина" Юлія Тимошенко не просто системно критикує дії влади, а й пропонує реальні рецепти розв’язання найболючіших проблем, дослухається до думки народу та відстоює національні інтереси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Віктора Небоженка в Facebook.

За його словами, це дало змогу партії опинитися на другому місці у партійному рейтингу, а її лідерці - тримати першість за темпами нарощування довіри українців.

"На політичному полі України склалася дивна ситуація, коли в політичному житті країни практично відсутні опозиційні сили, здатні сильно впливати на поведінку влади. Винятком є тільки партія "Батьківщина" Тимошенко, яка протягом багатьох років чітко веде свою опозиційну лінію проти антинародної політики влади", - вважає експерт.

За його словами, партія Тимошенко виявилася єдиним справжнім критиком чинної соціальної та економічної політики влади, а сама лідерка "Батьківщини" точно знає, що насправді хвилює мільйони українців.

"Зараз, опинившись єдиною ефективною опозиційною силою в країні, Тимошенко починає збирати навколо себе загони незадоволених виборців, що дозволило їй посісти друге місце в загальнонаціональних рейтингах. Її позиція передбачувана і зрозуміла виборцям", - вказує експерт.

За його прогнозами, саме справжня опозиційність і захист інтересів громадян забезпечать у майбутньому політичному сезоні команді Тимошенко стійкі позиції та підтримку українців.