Рейтинг Тимошенко зростає завдяки ініціативі щодо захисту землі, - експерт
Юлія Тимошенко стабільно демонструє зростання підтримки серед українців. Довіра людей до лідерки "Батьківщини" збільшується завдяки її професійності та послідовності у захисті соціальних прав та інтересів громадян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Михайла Чаплиги.
"Можу привітати Юлію Тимошенко з упевненим зростанням вже 2 місяці. Тема захисту землі дає свої результати. І судячи з усього, буде ще більше активізуватися", - робить припущення експерт.
Він також схвально оцінює ініціативи команди Тимошенко щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів, про що нещодавно лідер "Батьківщини" публічно заявила на своїй сторінці у Фейсбук.
"Фраза Тимошенко, що "гірше тих, хто безконтрольно підвищує тарифи, тільки ті, хто це виправдовує" гідна цитатника", – вважає Чаплига.
Нагадаємо, останнє дослідження "Рейтингу" показало, лідер "Батьківщини" випереджає президента за динамікою збільшення довіри - за останні пів року вона додала до свого рейтингу 5%.
Водночас, опитування КМІС зафіксувало, що у випадку парламентських виборів, команда Юлії Тимошенко показала б кращий серед опозиційних сил результат, поступившись у загальному заліку лише президентській "Слузі народу".
Також "Батьківщина" вимагає від влади запровадити мораторій на підвищення тарифів і негайно ухвалити розроблені депутатами фракції законопроєкти, які пустять на потреби людей газ вітчизняного видобутку та найдешевшу атомну електроенергію.