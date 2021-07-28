Рейтинг Тимошенко зростає завдяки ініціативі щодо захисту землі, - експерт

Юлія Тимошенко стабільно демонструє зростання підтримки серед українців . Довіра людей до лідерки "Батьківщини" збільшується завдяки її професійності та послідовності у захисті соціальних прав та інтересів громадян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Михайла Чаплиги.

"Можу привітати Юлію Тимошенко з упевненим зростанням вже 2 місяці. Тема захисту землі дає свої результати. І судячи з усього, буде ще більше активізуватися", - робить припущення експерт.

Він також схвально оцінює ініціативи команди Тимошенко щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів, про що нещодавно лідер "Батьківщини" публічно заявила на своїй сторінці у Фейсбук.

"Фраза Тимошенко, що "гірше тих, хто безконтрольно підвищує тарифи, тільки ті, хто це виправдовує" гідна цитатника", – вважає Чаплига.