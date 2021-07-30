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"Батькивщина" - единственная политсила, которая занимается проблемами людей, - эксперт

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Киев, Пятница 30 июля 2021 12:54
"Батькивщина" - единственная политсила, которая занимается проблемами людей, - эксперт Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Среди всех оппозиционных сил только "Батькивщина" Юлия Тимошенко не просто системно критикует действия власти, но и предлагает реальные рецепты решения самых болезненных проблем, прислушивается к мнению народа и отстаивает национальные интересы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Виктора Небоженко в Facebook.

По его слова, это позволило партии оказаться на втором месте в партийном рейтинге, а ее лидеру - держать первенство по темпам наращивания доверия украинцев.

"На политическом поле Украины сложилась странная ситуация, когда в политической жизни страны практически отсутствуют оппозиционные силы, способные сильно влиять на поведение власти. Исключением является только партия "Батькивщина" Тимошенко, которая в течение многих лет четко ведет свою оппозиционную линию против антинародной политики власти", - считает эксперт.

По его словам, партия Тимошенко оказалась единственным настоящим критиком действующей социальной и экономической политики власти, а сама лидер "Батькивщины" точно знает, что на самом деле волнует миллионы украинцев.

"Сейчас, оказавшись единственной эффективной оппозиционной силой в стране, Тимошенко начинает собирать вокруг себя отряды недовольных избирателей, что позволило ей занять второе место в общенациональных рейтингах. Ее позиция предсказуема и понятна избирателям", - указывает эксперт.

По его прогнозам, именно настоящая оппозиционность и защита интересов граждан обеспечат в будущем политическом сезоне команде Тимошенко устойчивые позиции и поддержку украинцев.

Напомним, по данным последнего опроса группы "Рейтинг", Юлия Тимошенко является лидером по темпам наращивания доверия людей. По этому показателю она обошла даже президента Владимира Зеленского.

В то же время исследования КМИС показало, что "Батькивщина" за последние месяцы существенно нарастила поддержку и вышла на вторую позицию в партийном рейтинге.

Такой стремительный рост эксперты объясняют тем, что все больше людей видят в команде Тимошенко единственную реальную альтернативу "слугам народа", а также одобрительно относятся к политике "Батькивщины" в защиту земли и стратегической собственности, противодействия повышению тарифов и цен.

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