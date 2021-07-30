"Батькивщина" - единственная политсила, которая занимается проблемами людей, - эксперт
Среди всех оппозиционных сил только "Батькивщина" Юлия Тимошенко не просто системно критикует действия власти, но и предлагает реальные рецепты решения самых болезненных проблем, прислушивается к мнению народа и отстаивает национальные интересы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Виктора Небоженко в Facebook.
По его слова, это позволило партии оказаться на втором месте в партийном рейтинге, а ее лидеру - держать первенство по темпам наращивания доверия украинцев.
"На политическом поле Украины сложилась странная ситуация, когда в политической жизни страны практически отсутствуют оппозиционные силы, способные сильно влиять на поведение власти. Исключением является только партия "Батькивщина" Тимошенко, которая в течение многих лет четко ведет свою оппозиционную линию против антинародной политики власти", - считает эксперт.
По его словам, партия Тимошенко оказалась единственным настоящим критиком действующей социальной и экономической политики власти, а сама лидер "Батькивщины" точно знает, что на самом деле волнует миллионы украинцев.
"Сейчас, оказавшись единственной эффективной оппозиционной силой в стране, Тимошенко начинает собирать вокруг себя отряды недовольных избирателей, что позволило ей занять второе место в общенациональных рейтингах. Ее позиция предсказуема и понятна избирателям", - указывает эксперт.
По его прогнозам, именно настоящая оппозиционность и защита интересов граждан обеспечат в будущем политическом сезоне команде Тимошенко устойчивые позиции и поддержку украинцев.
Напомним, по данным последнего опроса группы "Рейтинг", Юлия Тимошенко является лидером по темпам наращивания доверия людей. По этому показателю она обошла даже президента Владимира Зеленского.
В то же время исследования КМИС показало, что "Батькивщина" за последние месяцы существенно нарастила поддержку и вышла на вторую позицию в партийном рейтинге.
Такой стремительный рост эксперты объясняют тем, что все больше людей видят в команде Тимошенко единственную реальную альтернативу "слугам народа", а также одобрительно относятся к политике "Батькивщины" в защиту земли и стратегической собственности, противодействия повышению тарифов и цен.