"Батьківщина" просить правоохоронців припинити схему підкупу виборців

Фото: Іван Крулько (РБК-Україна)

Тимошенко вже звернулась до Нацполіції

"Батьківщина" вимагає від правоохоронних органів припинити схему масового підкупу виборців. Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Іван Крулько під час виступу в сесійній залі у Верховній раді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За словами нардепа, схема підкупу відома: зараз по всій Україні працюють агітаційні групи, які вишукують людей, готових продати голос за 1 000 грн. Уже заготовлені навіть банківські картки, на які потім перераховуватимуть гроші так званим "агітаторам за президента", повідомив він.

Крулько заявив, що спочатку українців довели до "жахливої бідності" через завищені тарифи на газ і комунальні платежі. А тепер частину грошей, які вони витягнули з кишень людей, хочуть спрямувати на підкуп виборців, пояснив політик.

Заступник голови партії також обурився, що чинна влада "змусила" мільйони українців виїхати за кордон, "вбила" середній клас і на тлі цього вони намагатимуться купити голос українця за 1000 грн, щоб сфальшувати результати виборів і далі залишити цей режим, зауважив він.

"Цьому треба покласти край", – наголосив парламентарій.

Саме тому Тимошенко звернулась до Нацполіції із заявою про злочин стосовно підготовки масового підкупу виборців, зауважив народний депутат.

За словами Крулька, Тимошенко намагається зупинити грабунок українського народу через тарифи, газові схеми, які створені з кумом Путіна, та через бізнес на війні.

"Тому її треба не просто підтримати, а показати це на виборах 31 березня", – резюмував він.