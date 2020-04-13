"Батьківщина" подає звернення до Конституційного суду через закон про ринок землі, щоб продовжити боротьбу за право українців господарювати на власній землі. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час виступу в парламенті перед голосуванням за постанови, що скасовують закон, передає РБК-Україна.

"Команда "Батьківщини" внесла у Верховну раду десять постанов, які мали скасувати голосування за закон про розпродаж земель сільськогосподарського призначення. Бо сьогодні потрібно не розбазарювати ресурси, а консолідувати їх в руках України. Але водночас президентом Зеленським, його урядом та більшістю в парламенті прийнято рішення, в обмін на одноразовий кредит від МВФ у декілька мільярдів гривень, продати сільськогосподарську землю та стратегічну власність. Так інші країни не живуть", - заявила Тимошенко.

Задовольняючи інтереси міжнародних партнерів, вважає Юлія Тимошенко, влада позбавляє теперішні та майбутні покоління землі, продовольчої безпеки, мільйонів робочих місць і великих валових внутрішніх доходів до державного бюджету.

"У президента ніякого пієтету до українських національних інтересів немає. Але в нього є шанс увійти в історію України не як запроданець, не як зрадник національних українських інтересів, а як президент, який відстоює Україну. Накладіть вето цей закон про розпродаж сільськогосподарської землі, і Ви, можливо, виконаєте єдину свою позитивну місію на цій посаді", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Таким чином нардепи розблокували підписання законопроекту.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді зареєстрували 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, ВР прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.