ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Батальон SIGNUM сорвал ночной штурм врага на Северском направлении (видео)

Среда 01 октября 2025 15:41
UA EN RU
Батальон SIGNUM сорвал ночной штурм врага на Северском направлении (видео) Иллюстративное фото: батальон SIGNUM сорвал ночной штурм врага на Северском направлении (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские военные пытались штурмовать Северское направление. Однако их попытка была неудачной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Днепр"

Как рассказали военные, враг попытался ночной штурм, однако оккупанты не учли, что в точке где должен был состояться прорыв - дежурит батальон SIGNUM.

"По рации звучит запрос на поддержку. За считанные минуты наши пилоты поднимают дроны в небо. Первыми на пути врага - их МТЛБ. Похоже, они заблудились и съехали не туда. Но мы хорошо знали, куда попасть", - подписано видео.

Благодаря точным ударам была остановлена вражеская техника. Военные вместе со смежниками отбили штурм и не дали оккупантам ни единого шанса.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3 931 обстрел, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 246 дронов-камикадзе.

За последние сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 155 боевых столкновений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня