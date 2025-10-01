Батальон SIGNUM сорвал ночной штурм врага на Северском направлении (видео)
Российские военные пытались штурмовать Северское направление. Однако их попытка была неудачной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Днепр"
Как рассказали военные, враг попытался ночной штурм, однако оккупанты не учли, что в точке где должен был состояться прорыв - дежурит батальон SIGNUM.
"По рации звучит запрос на поддержку. За считанные минуты наши пилоты поднимают дроны в небо. Первыми на пути врага - их МТЛБ. Похоже, они заблудились и съехали не туда. Но мы хорошо знали, куда попасть", - подписано видео.
Благодаря точным ударам была остановлена вражеская техника. Военные вместе со смежниками отбили штурм и не дали оккупантам ни единого шанса.
По данным Генштаба, вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3 931 обстрел, в том числе 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 246 дронов-камикадзе.
За последние сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 155 боевых столкновений.