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"Прометей" одержал победу над "Венецией" в баскетбольном Еврокубке

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Венеция, Среда 21 декабря 2022 23:05
"Прометей" одержал победу над "Венецией" в баскетбольном Еврокубке Фото: "Прометей" победил в турнире во второй раз подряд (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой слобожанского "Прометея" завершился матч 9 тура Еврокубка против итальянской "Венеции" на выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, группа A, 9-й тур

"Венеция" – "Прометей" – 71:75 (19:14, 17:16, 13:24, 22:21)

Итальянская команда увереннее начала матч. В середине стартовой четверти венецианцы вели с +10. Слобожанцы, однако, сумели сломать этот сценарий и еще до второй десятиминутки сократили дефицит очков вдвое.

Во второй четверти ситуация повторилась. "Венеция" на пике имела преимущество в девять пунктов, но перед большим перерывом украинский гранд немного улучшил статистику. Хотя "Прометей" и уступал после первой половины, но сверхмощно провел третью четверть. Быстро сравняв счет (40:40), подопечные Ронена Гинзбурга выдали доминантный отрезок (10:0) и заложили фундамент победы.

Конечно, "Венеция" сопротивлялась. То и дело хозяева паркета сокращали отставание после рывков слобожанцев. Последние минуты вышли сплошь нервными. Но все же "Прометей" отпраздновал успех на выезде.

Победа позволила слобожанцам сравняться с итальянским коллективом по показателям. Теперь у обеих команд по 5 побед и 4 поражения. Они делят 3-6 места с "Бурсаспором" и "Ульмом".

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