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Баскетбольна Суперліга запланувала старт сезону на осінь

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Київ, Середа 22 червня 2022 10:11
Баскетбольна Суперліга запланувала старт сезону на осінь Фото: Київське дербі "Будівельника" та "Київ-Баскета" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Тимчасово розділити український чемпіонат на зони за географічним принципом готова Федерація баскетболу України.

Про це розповів генеральний секретар організації Володимир Драбіковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Прийдешній баскетбольний сезон, найімовірніше, пройде в кілька етапів. Старт сезону 2022/23 запланували на кінець жовтня-початок листопада, а структуру чемпіонату та регламент ухвалять всередині липня.

"Якщо ситуація в країні не зміниться протягом декількох найближчих місяців, то плануємо такий формат – застосуємо принцип, за яким на початку змагань поділимо чемпіонат України на декілька регіонів із залами, де відносно безпечно грати. Таким чином, ми маємо провести перший загальнонаціональний етап чемпіонату України, до якого увійдуть усі охочі команди, що зможуть виконати стартові організаційні вимоги", – заявив Драбіковський.

Натомість після першого етапу найкращі команди регіонів розіграють титул, середняки та аутсайдери турніру – визначатимуть сильнішого між собою. Цю схему планують застосувати до чоловічих, жіночих і юнацьких змагань.

Функціонер також підтвердив позицію ФБУ щодо участі команд в іноземних чемпіонатах і міжнародних змаганнях. Вітчизняні гранди – "Прометей" і "Будівельник", за його словами, зобов'язані заявитися і в чемпіонат України.

Раніше остаточно завершили перерваний повномасштабною війною сезон 2021/22 в Україні. Чемпіона та призерів турніру вирішили не визначати.

До слова, у фіналі НБА "Голден Стейт" переграв "Бостон Селтікс" і здобув четвертий за 7 років титул чемпіона.

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