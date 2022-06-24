ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Будівельник" гратиме в кваліфікації Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 червня 2022 11:00
"Будівельник" гратиме в кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: Шлях "Будівельника" в Лізі чемпіонів розпочнеться у вересні (budivelnyk.ua)
Автор: Антон Федорців

Організатори баскетбольної Ліги чемпіонів визначилися з переліком учасників кваліфікаційного раунду на сезон 2022/23. Місце в попередньому етапі отримав і київський "Будівельник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Баскетбольні функціонери підтвердили участь 52-ти команд у Лізі чемпіонів ФІБА. Ще два десятки заяв організатори вирішили відхилити.

Турнір у сезоні 2022/23 розпочнеться з кваліфікації. Тут змагатимуться 24 команди, які розділять на 4 групи по шість у кожній. Переможці секстетів опиняться в основній сітці турніру.

Столичний "Будівельник" розпочне шлях із кваліфікаційного раунду. Разом із ним стартуватимуть литовський "Шауляй", французький "Страсбур", лісабонська "Бенфіка", іспанська "Унікаха" та інші. Жеребкування кваліфікації заплановане на 7 липня, а старт раунду – 21 вересня.

Раніше Федерація баскетболу України відправила босам Ліги чемпіонів лист із проханням віддати "Будівельнику" місце в груповому раунді турніру. Однак, організатори не надали вітчизняному гранду вайлдкард.

До слова, "Орландо" обрав Банкеро під першим номером під час драфту НБА-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонів Баскетбол
NEWS
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні