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Баскетбольна збірна України поповниться ще двома зірками на матчі відбору до ЧС-2022

Фото: Володимир Герун допоможе збірній України в серпні (facebook.com/volodymyrgerun)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс намагається зібрати найсильніших виконавців на вирішальні поєдинки кваліфікації до чемпіонату світу-2023. У список потрапили Володимир Герун і Богдан Близнюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Федерація баскетболу України підтвердила участь представників НБА – Михайлюка та Леня – в серпневих матчах відбору до ЧС-2023. Окрім того, функціонери анонсували повернення до збірної форварда Близнюка та бігмена Геруна.

Обидва баскетболісти пропустили липневе вікно матчів. Перший не зміг прибути до табору національної команди за сімейними обставинами, інший – зазнав травми.

Близнюк у кваліфікації на Мундіаль зіграв 3 матчі та приносив команді в середньому 12 очок, 4,7 підбирання та 2,3 передачі за майже 30 хвилин на паркеті. Натомість Герун у відборі ще не грав, але може вийти проти Італії та Ісландії (24 і 27 серпня).

Український бігмен влітку повернувся до чемпіонату Іспанії, де виступатиме за "Реал Бетіс". 28-річний українець проведе в Андалусії мінімум сезон. До лав "вердібланкос" він перебрався з турецького "Бююкчекмедже".

Збірна України проведе чотири контрольні матчі в серпні. Три з них – на товариському турнірі в Туреччині, що відбудеться 10-15 серпня. Базою підготовки національної команди залишиться Рига.

До слова, баскетбольний "Прометей" оформив перехід центрового збірної Чехії Балвіна.

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