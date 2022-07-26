Баскетбольна збірна України поповниться ще двома зірками на матчі відбору до ЧС-2022

Федерація баскетболу України підтвердила участь представників НБА – Михайлюка та Леня – в серпневих матчах відбору до ЧС-2023. Окрім того, функціонери анонсували повернення до збірної форварда Близнюка та бігмена Геруна.

Обидва баскетболісти пропустили липневе вікно матчів. Перший не зміг прибути до табору національної команди за сімейними обставинами, інший – зазнав травми.

Близнюк у кваліфікації на Мундіаль зіграв 3 матчі та приносив команді в середньому 12 очок, 4,7 підбирання та 2,3 передачі за майже 30 хвилин на паркеті. Натомість Герун у відборі ще не грав, але може вийти проти Італії та Ісландії (24 і 27 серпня).

Український бігмен влітку повернувся до чемпіонату Іспанії, де виступатиме за "Реал Бетіс". 28-річний українець проведе в Андалусії мінімум сезон. До лав "вердібланкос" він перебрався з турецького "Бююкчекмедже".

Збірна України проведе чотири контрольні матчі в серпні. Три з них – на товариському турнірі в Туреччині, що відбудеться 10-15 серпня. Базою підготовки національної команди залишиться Рига.