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"Прометей" оголосив про перехід центрового збірної Чехії

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Дніпропетровська область, Вівторок 26 липня 2022 09:45
"Прометей" оголосив про перехід центрового збірної Чехії Фото: Ондржей Балвін проти збірної Боснії (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольний "Прометей" продовжив процес підсилення перед прийдешнім сезоном. Лави гранда поповнив зірка збірної Чехії Ондржей Балвін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний центровий сезон 2022/23 проведе в складі "Прометея". Чех уклав контракт із українським грандом.

Попередній сезон Балвін провів у чемпіонаті Японії. Там у складі "Гунми Крейн Тандерс" він набирав у середньому 10,9 очок і 8,5 підбирань за 24 хвилини на паркеті.

Раніше височенний (217 см) чеський центровий виступав у Європі. Зокрема, Балвін захищав кольори "Баварії", "Гран-Канарії", "Більбао", "Реала Бетіса" та інших клубів. У складі збірної Чехії виступав на Олімпіаді в Токіо та ЧС-2019.

Ініціатором переходу Балвіна, який став четвертим підписаним легіонером цього літа, був керманич "Прометея" Ронен Гінзбург. Ізраїльтянин знайомий із рівнем центрового за спільною роботою у чеській національній команді.

У прийдешньому сезоні "Прометей" зібрався грати в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Домашні матчі Єврокубка та балтійської ліги клуб із Дніпропетровщини гратиме в Ризі. Також команда повинна заявитися в чемпіонат України.

До слова, баскетбольна збірна України оголосила перелік спарингів перед Євробаскетом-2022.

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