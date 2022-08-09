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Лідер збірної України пропустить Євробаскет-2022

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Вівторок 09 серпня 2022 12:51
Лідер збірної України пропустить Євробаскет-2022 Фото: Олександр Липовий у матчі проти Північної Македонії (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

На чемпіонат Європи-2022 не поїде один із провідних виконавців баскетбольної збірної України Олександр Липовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram баскетболіста.

30-річний оборонець пропустить цьогорічний Євробаскет через травму. Досвідчений українець не встигне набрати форму до вересня.

"На жаль, я отримав серйозну травму в останній грі півфіналу чемпіонату Німеччини – розрив двох зв’язок гомілкостопа. Строк відновлення після цієї травми – 4-8 тижнів", – розповів Липовий.

Захисник вирішив зосередитися на підготовці до нового сезону в складі "Прометея". Прийдешній чемпіонат міг стати для 30-річного Липового п'ятим Євробаскетом у кар'єрі. Цей показник зробив би його одноосібним рекордсменом в історії збірної.

У кваліфікації до чемпіонату Європи-2022 Липовий провів усі 6 матчів, набираючи в середньому 6,5 очок за 21 хвилину на паркеті. Останні півроку він відіграв за німецький "Бонн".

Чемпіонат Європи цьогоріч відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.

До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.

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