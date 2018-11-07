У Барселоні через загрозу вибуху евакуювали два потяги

В одній з валіз в багажному відділі поліція за допомогою сканера виявила підозрілий предмет

В Барселоні (Іспанія) на станції Сантс поліцейські евакуювали два високошвидкісні поїзди AVE через підозрілий предмет, схожий на бомбу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter поліції Барселони.

За даними правоохоронців, у середу, 7 листопада, близько 8:00 за місцевим часом в поліцію надійшло повідомлення від служби безпеки, яка при скануванні багажу в одній з валіз побачила предмет, схожий на бомбу.

На даний момент перевірка триває. На залізничних шляхах працює TEDAX - фахівці зі знешкодження вибухонебезпечних речовин.

Залізнична компанія Adif повідомляє, що в даний момент рух високошвидкісних поїздів відновлено. У всіх пасажирів проводиться огляд багажу.

Нагадаємо, увечері 1 листопада в Києві в службу 102 надійшло повідомлення про замінування трьох вокзалів, людей евакуювали. Через деякий час у поліції повідомили, що інформація про замінування центрального залізничного вокзалу та автовокзалу не підтвердилася.