В Барселоне из-за угрозы взрыва эвакуировали два поезда

В одном из чемоданов в багажном отделе полиция с помощью сканера обнаружила подозрительный предмет

В Барселоне (Испания) на станции Сантс полицейские эвакуировали два высокоскоростных поезда AVE из-за подозрительного предмета, похожего на бомбу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter полиции Барселоны.

По данным правоохранителей, в среду, 7 ноября, около 8:00 по местному времени в полицию поступило сообщение от службы безопасности, которая при сканировании багажа в одном из чемоданов увидела предмет, напоминающий на бомбу.

На данный момент проверка продолжается. На железнодорожных путях работает TEDAX - специалисты по обезвреживанию взрывоопасных веществ.

Железнодорожная компания Adif сообщает, что в настоящий момент движение высокоскоростных поездов восстановлено. У всех пассажиров проводится досмотр багажа.

Напомним, вечером 1 ноября в Киеве в службу 102 поступило сообщение о заминировании трех вокзалов, людей эвакуировали. Через некоторое время в полиции сообщили, что информация о минировании центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась.