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"Барселона" отпустила нападающего в Мадрид

Фото: Мемфис Депай в штаб-квартире "матрасников" (twitter.com/Atleti)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Нидерландов Мемфис Депай сменил прописку в пределах чемпионата Испании. Из рядов "Барселоны" он перебрался в столичный "Атлетико".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Форвард усилил коллектив Диего Симеоне. Тренерский штаб каталонцев перестал рассчитывать на универсального исполнителя.

Депай подписал с "матрасниками" контракт на 2,5 года. Презентация нидерландца состоится на домашней арене мадридцев – "Ванда Метрополитано" – 20 января. Трансфер нападающего обошелся "Атлетико" ориентировочно в 3 млн евро. Незначительная сумма отступных связана с тем, что летом он должен был стать свободным агентом.

Депай является воспитанником ПСВ. Также форвард, который может сыграть в центре атаки и на фланге, защищал цвета "Манчестер Юнайтед" и "Лиона". В нынешнем сезоне провел всего 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

В настоящее время "Атлетико" идет на 4-й строчке Ла Лиги. В активе "матрасников" 28 очков и 13 пунктов отставания от лидера – "Барселоны". В январе мадридцы отпустили нападающего Фелиша в "Челси" на правах аренды.

К слову, ранее "Барселона" одолела мадридский "Реал" в финале Суперкубка Испании в Эр-Рияде.

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