"Барселона" відпустила нападника в Мадрид

Форвард підсилив колектив Дієго СІмеоне. Тренерський штаб каталонців перестав розраховувати на універсального виконавця.

Депай підписав із "матрацниками" контракт на 2,5 роки. Презентація нідерландця відбудеться на домашній арені мадридців – "Ванда Метрополітано" – 20 січня. Трансфер нападника коштував "Атлетіко" орієнтовно 3 млн євро. Незначна сума відступних пов'язана з тим, що влітку він мав стати вільним агентом.

Депай є вихованцем ПСВ. Також форвард, який може зіграти в центрі атаки та на фланзі, захищав кольори "Манчестер Юнайтед" і "Ліона". У нинішньому сезоні провів лише 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Наразі "Атлетіко" йде на 4-й сходинці Ла Ліги. В активі "матрацників" 28 очок і 13 пунктів відставання від лідера – "Барселони". У січні мадридці відпустили нападника Феліша в "Челсі" на правах оренди.