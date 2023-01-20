UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Барселона" відпустила нападника в Мадрид

Фото: Мемфіс Депай у штаб-квартирі "матрацників" (twitter.com/Atleti)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної Нідерландів Мемфіс Депай змінив прописку в межах чемпіонату Іспанії. Із лав "Барселони" він перебрався в столичний "Атлетіко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Форвард підсилив колектив Дієго СІмеоне. Тренерський штаб каталонців перестав розраховувати на універсального виконавця.

Депай підписав із "матрацниками" контракт на 2,5 роки. Презентація нідерландця відбудеться на домашній арені мадридців – "Ванда Метрополітано" – 20 січня. Трансфер нападника коштував "Атлетіко" орієнтовно 3 млн євро. Незначна сума відступних пов'язана з тим, що влітку він мав стати вільним агентом.

Депай є вихованцем ПСВ. Також форвард, який може зіграти в центрі атаки та на фланзі, захищав кольори "Манчестер Юнайтед" і "Ліона". У нинішньому сезоні провів лише 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Наразі "Атлетіко" йде на 4-й сходинці Ла Ліги. В активі "матрацників" 28 очок і 13 пунктів відставання від лідера – "Барселони". У січні мадридці відпустили нападника Феліша в "Челсі" на правах оренди.

До слова, раніше "Барселона" здолала мадридський "Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії в Ер-Ріяді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АтлетікоБарселонаЧемпіонат Іспанії