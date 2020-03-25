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"Барселона" готова розлучитися відразу з вісьмома гравцями

Новини » Спорт     25.03.2020 - 15:43
"Барселона" готова розлучитися відразу з вісьмома гравцями
Фото: "Барса" готова розлучитися з Ракітіч, Грізманном і ще 6 гравцями (fcbarcelona.com)

Фінансові можливості клубу похитнуть через коронавируса

Каталонська "Барселона" має намір провести перебудову складу і готова розглянути пропозиції щодо восьми гравцям команди в літнє трансферне вікно. Про це інформує Sport.es.

По завершенні сезону клуб має намір підсилити склад і запросити п'ять новачків на позиції в атакуючій лінії, півзахисті і оборони. Однак пауза в сезоні, пов'язана з пандемією коронавірусу, серйозно знизить фінансові можливості "синьо-гранатових" влітку.

У зв'язку з цим, "Барселона" готова продати або обміняти на інших футболістів наступних гравців: Івана Ракитича, Артуро Відаля, Самюеля Юмтіті, Мартіна Брейтуейт, Філіпа Коутіньйо, Хуніор Фірпо, Антуана Грізманн і Нето.

Нагадаємо, "Баварія" контактувала з "Барселоною" на предмет трансферу воротаря Марка-Андре тер Штегена.

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