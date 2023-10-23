По конспектам Луческу. Как "Шахтер" со Срной дважды "Барселону" в Лиге чемпионов обыграл

Временный наставник донецкого "Шахтера" Дарио Срна накануне противостояния с испанской "Барселоной" на групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24 мог бы получить советы от многолетнего тренера "горняков" Мирчи Луческу.

О двух исторических победах над "Барселоной" румынского тренера во главе "Шахтера" – в материале РБК-Украина .

Турнирные пути "горняков" и каталонцев на международной арене впервые пересеклись еще в советский период. В первом раунде Кубка кубков 1978/79 дончане ничего не смогли противопоставить "Барсе" на выезде (0:3), а дома смогли свести матч к боевой ничьей с голом Юрия Резника (1:1).

Следующее свидание команд состоялось через четверть века. Волей жребия "Барселона" и "Шахтер" попали в одну группу Лиги чемпионов 2004/05. После домашнего поражения "Милану" отечественный гранд прибыл на Пиренеи в статусе андердога и получил три безответных мяча от команды Франка Райкарда.

А вот второй поединок пришелся на финальный тур, когда "Барса" путевку в плей-офф уже завоевала и позволила себе сыграть на донецком РСК "Олимпийский" полурезервным составом. Этого только и нужно было подопечным Мирчи Луческу. Главным героем встречи стал Агахова.

Нигерийский форвард шокировал каталонцев дублем еще до середины первого тайма. Затем кипер Лаштувка еще и потянул пенальти Иньесты. Со старта до 83-й минуты правый фланг "горняков" бороздил теперь и. о. наставника команды Срна. Но для мирового футбола поединок памятен другим – дебют, пусть с поражением, Месси на уровне Лиги чемпионов.

Спустя 4 года "Шахтер" и "Барселона" снова встретились в основной сетке главного еврокубка. Удивительно, но календарь составили так, что "горняки" снова встретились с немотивированными "блаугранас" в финальном туре. До этого достойно проиграли дома – вели весь второй тайм после гола Илсиньо, но в финальные минуты дали дважды забить Месси.

На "Камп Ноу" вышли фактически другие команды по сравнению с матчами полудесятилетней давности. Конечно, Срна на месте. Зато вместо уже подзабытого Агаховы феерил Гладкий. Украинец забил дважды после передач Виллиана и Жадсона, а третий гол оформил Фернандиньо. Силвиньо и еще совсем молодой Бускетс не дали "Барсе" проиграть разгромно.

После этого "Шахтер" еще трижды встречался с "блаугранас", но потерпел три поражения. Самое досадное – в битве за Суперкубок УЕФА-2009. "Горняки" дотянули до овертайма, но на 115-й минуте не уследили за Педро. Времени перевести поединок в серию пенальти было мало. В свою очередь в четвертьфинале Лиги чемпионов 2010/11 шансов против команды Пепа Гвардиолы фактически не было (1:5, 1:1).