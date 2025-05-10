"Барселона" - "Реал": прогноз и где смотреть последнее Эль-Класико сезона

Поединок 35-го тура чемпионата Испании состоится в воскресенье на Олимпийском стадионе в Барселоне. Начало - в 17:15 по киевскому времени.

Что важно знать накануне поединка

"Сине-гранатовые" возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, опережая принципиального соперника на четыре очка - 79 против 75-ти - после 34 матчей.

В предыдущем туре чемпионата "Барселона" на выезде обыграла "Вальядолид" со счетом 2:1. А во вторник, 6 мая, каталонцы потерпели поражение в полуфинале Лиги чемпионов, уступив миланскому "Интеру" (3:4 в овертайме и - 6:7 по сумме двух матчей).

Это Класико у каталонцев пропустят защитник Жюль Кунде и полузащитник Марк Берналь. Под вопросом участие полузащитников Пабло Торре и Марко Кассадо.

Мадридцы занимают вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги. В 34-м туре чемпионата они обыграли "Сельту" со счетом 3:2. "Сливочные" в принципиальном матче не смогут рассчитывать на ряд исполнителей: игру пропустят защитники Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Давид Алаба, а также полузащитник Эдуардо Камавинга.

Как команды играли раньше

"Реал" и "Барселона" за всю историю провели между собой 260 матчей в различных национальных и еврокубковых турнирах: мадридцы выиграли 106 из них, каталонцы - 103, 51 раз зафиксирована ничья, разница мячей - 440:431 в пользу столичной команды.

В чемпионатах Испании "Реал" выиграл 79 из 189 Класико, "Барселона" - 75, вничью завершились 35 матчей, разница мячей - 305:304 в пользу каталонцев.

В сезоне-2024/25 "Барселона" победила "Реал" в первом круге чемпионата (4:0 в Мадриде 26 октября 2024 года), в финале Суперкубка (5:2 на нейтральном поле в Джидде, Саудовская Аравия, 12 января) и в финале Кубка Испании (3:2 в овертайме на нейтральном поле в Севилье 26 апреля).

Кого считают фаворитом

В грядущем Эль-Класико букмекеры считают фаворитом "Барселону".

На победу подопечных Ханса-Дитера Флика ставки принимаются в диапазоне - 2,00-2,44. На успех "Реала" - 3,10-3,35. Цена ничьей - 4,10.

Специалисты ожидают результативное противостояние. Самым вероятным автором гола считают форварда "Барселоны" Роберта Левандовски (1,80). Также высоко оценивают шансы нападающего мадридцев Килиана Мбаппе (2,10). Именно Левандовски лидирует в борьбе за трофей Пичичи лучшему бомбардиру лиги - в его активе 25 голов. Нападающий "галактикос" Мбаппе уступает конкуренту лишь одним забитым мячом.

Где смотреть матч

Эль-Класико покажет медиасервис MEGOGO - официальный вещатель Ла Лиги в Украине.

Просмотр будет доступен по подпискам "Спорт", "Максимальная и MEGOPACK XL. Матч покажут на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт".

Комментировать поединок будут Владимир Кобельков и Вадим Шевякин. В 16:45 начнется аналитическая студия в формате "визитки", она же продолжится в перерыве и после завершения игры.