Хаби Алонсо официально покидает "Байер": он уже нашел себе новую команду
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо официально объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на он пресс-конференцию наставника леверкузенцев перед матчем с дортмундской "Боруссией".
Что известно об уходе Хаби Алонсо из "Байера"
Он сказал, что оставшиеся две игры в чемпионате станут для него последними во главе команды.
"Клуб и я договорились, что эти два последних матча будут моими последними как тренера "Байера". Сейчас подходящий момент для этого решения", - заявил тренер.
Алонсо возглавил "Байер" в октябре 2022 года. Под его руководством клуб добился значительных успехов, включая историческую победу в Бундеслиге и Кубке Германии в сезоне 2023/24.
На сайте немецкого клуба уже появилась статья, посвященная Хаби, который "покорил сердца многих жителей Леверкузена как личность", и который "воплотил в реальность самые заветные мечты всех фанатов "Байера".
"Профессор. Больше, чем тренер - легенда! Спасибо за все!" - написали в соцсетях "Байера".
Новое место работы Хаби Алонсо уже известно
43-летний испанец уже уведомил руководство "Байера" о своем решении и, вероятно, возглавит мадридский "Реал" после завершения сезона.
По слухам, Алонсо подпишет трехлетний контракт с "королевским клубом", сменив на посту главного тренера Карло Анчелотти, который уже в скором времени может возглавить сборную Бразилии.