"Барселона" продовжить стежити за Неймаром

Каталонська "Барселона" буде стежити за грою бразильського форварда французького "Парі Сен-Жермен", щоб вирішити, чи купувати його через рік або відмовитися від цієї ідеї. Про це інформує Mundo Deportivo.

У клубі не виключають, що перехід може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.

Неймар перейшов в ПСЖ з "Барселони" влітку 2017 роки за 222 млн євро, ставши найдорожчим гравцем в історії. Нинішнього літа бразилець повідомив про те, що хоче повернутися в каталонський клуб. Повідомлялося, що він готовий на зниження зарплати заради повернення до складу каталонців.

Сторони вели переговори, але так і не змогли домовитися про умови угоди до закриття трансферного вікна.

Раніше головний тренер парижан Томас Тухель назвав умову переходу бразильця.

Контракт форварда з французьким клубом чинний до 30 червня 2022 року.

За "Барселону" Неймар виступав з 2013 по 2017 рік. У складі "синьо-гранатових" він завоював дев'ять трофеїв. Неймар двічі ставав чемпіоном Іспанії, вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.