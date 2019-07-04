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"Барселона" визначилася з сумою, яку готова заплатити за Неймара

Новини » Спорт    04.07.2019 - 10:15
"Барселона" визначилася з сумою, яку готова заплатити за Неймара
Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

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"Барселона" готова заплатити французькому "Парі Сен-Жермен" за трансфер бразильського форварда Неймара не більше 170 млн євро. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У каталонському клубі очікують, що ця цифра буде вказана в контракті 27-річного бразильця як відступні на літо наступного року.

При цьому "синьо-гранатові" готові включити в угоду одного з гравців - Івана Ракитича, Усмана Дембеле, Філіпа Коутіньйо або Самюеля Юмтіті. Сума трансферу за участю когось із них буде вирахувана з 170 млн євро.

Неймар перейшов в ПСЖ з "Барси" у 2017 році за рекордні 222 млн євро. Більшу частину минулого сезону він пропустив через травми, провівши у всіх турнірах 28 матчів і забивши 23 голи.

Контракт форварда з французькою командою розрахований до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, бразильський нападник ПСЖ Неймар готовий на зниження зарплати заради повернення в "Барселону"

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