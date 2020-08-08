Барселона - Наполі: де дивитися матч

"Барселона" на своєму полі прийме "Наполі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери вважають, що на перемогу більше шансів у каталонців.

8 серпня 22:00

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Гра за вихід у чвертьфінал турніру відбудеться в суботу, 8 серпня, при порожніх трибунах "Камп Ноу" в Барселоні. Час початку зустрічі - о 22:00 за київським часом. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок на телеканалі "Футбол 2".

Перша гра між командами, яка відбулася ще в лютому у Неаполі, завершилась з рахунком 1:1. "Барселону" влаштує будь-яка перемога або нульова нічия, "Наполі" ж потрібен виграш або нічия, крім 0:0.

Нагадаємо, напередодні путівку в Португалію на фінал восьми вибороли дві команди - "Манчестер Сіті" та "Ліон".

Згідно з рішенням УЄФА, головний єврокубковий турнір дограють в Лісабоні з 12 по 23 серпня на домашніх аренах "Бенфіки" і "Спортингу". Починаючи зі стадії 1/4 фіналу турнір пройде в скороченому форматі, з одного матчу, а не звичних двох.