Барселона - Наполі: прогноз на матч

Фото: "Барселона" - "Наполі" (facebook.com/fcbarcelona)

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

"Барселона" зустрінеться з "Наполі" в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

8 серпня 22:00

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Перша гра між командами, яка відбулася ще в лютому у Неаполі, завершилась внічию.

На думку букмекерів, шанси на успіх у другому поєдинку істотно вище у "Барселони", але і неаполітанців недооцінювати не варто. Коефіцієнт на перемогу каталонської команди складає 1,60, виграш "Наполі" оцінюється в 5,25. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом - 4,20.

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів у обох команд жодної поразки. Будь-яка не нульова нічия призведе до проходу гостей.

Нагадаємо, напередодні путівку в Португалію на фінал восьми вибороли "Манчестер Сіті" та "Ліон".

Згідно з рішенням УЄФА, головний єврокубковий турнір дограють в Лісабоні з 12 по 23 серпня на домашніх аренах "Бенфіки" і "Спортингу". Починаючи зі стадії 1/4 фіналу турнір пройде в скороченому форматі, з одного матчу, а не звичних двох.