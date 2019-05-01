Барселона - Ліверпуль: прогноз букмекерів

Фото: "Барселона" - "Ліверпуль" (twitter.com/fcbarcelona)

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів зустрічаються "Барселона" і "Ліверпуль". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

1 травня 22:00

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Фаворитом матчу за версією букмекерів, є каталонська команда. Так, на перемогу "Барселони" пропонують поставити з коефіцієнтом 1,75. Нічия в основний час оцінюється в 4,00. Ууспіх "Ліверпуля" оцінюється в 4,20.

Нагадаємо, нападник "Ліверпуля" Роберто Фірміно був визнаний кращим гравцем тижня перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.