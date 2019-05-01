Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров

Фото: "Барселона" - "Ливерпуль" (twitter.com/fcbarcelona)

Специалисты считают фаворитом каталонский клуб

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов встречаются "Барселона" и "Ливерпуль". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

1 мая 22:00

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Фаворитом матча по версии букмекеров является каталонская команда. Так, на победу "Барселоны" предлагают поставить с коэффициентом 1,75. Ничья в основное время оценивается в 4,00. Успех "Ливерпуля" оценивается в 4,20.

Напомним, нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино был признан лучшим игроком недели первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.