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Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    01.05.2019 - 18:02
Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Фото: "Барселона" - "Ливерпуль" (twitter.com/fcbarcelona)

Специалисты считают фаворитом каталонский клуб

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов встречаются "Барселона" и "Ливерпуль". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". 

1 мая 22:00
Барселона, стадион "Камп Ноу"

 

Фаворитом матча по версии букмекеров является каталонская команда. Так, на победу "Барселоны" предлагают поставить с коэффициентом 1,75. Ничья в основное время оценивается в 4,00. Успех "Ливерпуля" оценивается в 4,20.

Напомним, нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино был признан лучшим игроком недели первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

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