Форвард "Ліверпуля" Фірміно визнаний кращим гравцем тижня в ЛЧ

Фото: Роберто Фірміно (liverpoolfc.com)

Бразилець забив гол і віддав ассист в матчі з "Порту"

Нападник "Ліверпуля" Роберто Фірміно визнаний кращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У першому матчі 1/4 фіналу турніру з "Порту" (2:0) бразилець забив один м'яч і зробив результативну передачу.

Крім форвард "мерсисайдців" на звання кращого футболіста претендували захисник "Барселони" Жерар Піке, форвард "Тоттенхема" Сон Хин Мін і хавбек "Аякса" Френкі де Йонг.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів Фірміно провів 9 поєдинків у футболці "червоних", відзначившись трьома голами і одним ассистом.