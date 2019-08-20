"Барселона" готує нову пропозицію щодо покупки Неймара

Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Каталонці не залишають спроб повернути бразильця

"Барселона" має намір зробити нову пропозицію "Парі Сен-Жермен" щодо повернення нападника Неймара. Про це повідомляє Sky Sports.

Каталонці хочуть спробувати орендувати 27-річного бразильського футболіста. При цьому в потенційному договорі буде прописано зобов'язання викупу гравця, сума якого не уточнюється.

Неймар також входить в зону інтересів мадридського "Реала", який також веде переговори з парижанами. Однак поки ніяких нових пропозицій від "вершкових" не надходило.

На гравця також претендує туринський "Ювентус", який за даними бразильських ЗМІ, готовий обміняти Неймара на свого півзахисника Пауло Дібалу, якого як раз хоче ПСЖ.

Раніше про можливий відхід гравця висловився головний тренер парижан Томас Тухель, заявивши, що клубу потрібно шукати заміну нападнику.

Неймар влітку 2017 року залишив "Барселону" і перейшов в ПСЖ за 222 млн євро, ставши найдорожчим футболістом в історії. Раніше повідомлялось, що він готовий на зниження зарплати заради повернення до складу каталонців.

Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року.