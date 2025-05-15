"Болонья" победой в Кубке Италии установила исторический рекорд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Какое достижение покорилось "Болонье"

Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом - 1:0. Единственный гол в этой встрече "россоблу" забили на старте второго тайма: на 53-й минуте отличился швейцарский нападающий Дан Ндойе.

"Болонья" выиграла Кубок Италии в третий раз в своей истории и впервые за 51 год. До этого она побеждала в 1970 и 1974 годах. Таким образом клуб установил уникальное достижение - рекордный промежуток между победами в турнире, который составил 51 год.

Победа не только увенчала сезон престижным трофеем, но и обеспечила команде место в Лиге Европы на следующий сезон. Впрочем, подопечные Винченцо Итальяно сохраняют шансы пробиться и в Лигу чемпионов.

"Милан" побеждал в Кубке еще с Шевченко

Что касается "Милана", он провел свой 15-й финал в Кубке Италии и в десятый раз уступил в решающей игре.

На счету "россонери" - пять побед в Кубке. Последняя из них датируется сезоном-2002/03, когда еще в составе команды играл украинец Андрей Шевченко.

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