В Барбадосі розпочався третій раунд переговорів влади й опозиції Венесуели

Представник опозиційної делегації і депутат Національної асамблеї Боліваріанської Республіки Сталін Гонсалес заявив, що на острові Барбадос розпочався третій раунд переговорів між владою і опозицією Венесуэлы. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гонсалеса Twitter.

За його словами, сьогодні, 31 липня, розпочався третій раунд в рамках "механізму Осло".

"Ми почали ще один раунд зустрічей в рамках "механізму Осло". Наполягаємо на пошуку конституційного виходу (з кризи - ред.), який покладе край стражданням венесуельців", - написав він.

Гонсалес також зазначив, що венесуельський народ потребує "певні результати".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 липня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про відновлення переговорів з представниками влади країни, зокрема - президента Ніколаса Мадуро. При цьому Хуайдо заявив, що збирається продовжувати вимагати відставки уряду президента Ніколаса Мадуро і проведення нових виборів.

Крім того, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що уряд і опозиція домовилися про відновлення "постійного діалогу". Питання про створення "столу для діалогу" обговорювалося представниками уряду країни і опозицією в Норвегії.