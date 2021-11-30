ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Барбадос позбавив Єлизавету II статусу глави держави. І став наймолодшою республікою

Новость на русском →
Бриджтаун, Вівторок 30 листопада 2021 13:51
Барбадос позбавив Єлизавету II статусу глави держави. І став наймолодшою республікою Фото: інавгурація президента Барбадосу Сандри Мейсон (barbadostoday.bb)
Автор: Ілона Свиридова

У ніч на 30 листопада острівна держава Барбадос офіційно позбавила британську королеву Єлизавету II статусу глави держави. І, відповідно, стала наймолодшою в світі республікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що Барбадос вийшов з-під влади британської монархії через 396 років після свого заснування. У ніч на вівторок на площі Героїв у Бріджтауні спустили британський прапор, і влада оголосила про перехід до нового конституційного статусу.

Крім того, перший обраний президент Барбадосу Сандра Мейсон принесла присягу. На церемонії були присутні британський принц Чарльз і співачка Ріанна, яку оголосили національним героєм.

"Республіка Барбадос вирушила в своє перше самостійне плавання", - заявила Мейсон у своїй інавгураційній промові.

Нагадаємо, раніше Барбадос оголосив про вихід з-під влади британської корони ще у вересні 2021 року, після цього в країні пройшли президентські вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єлизавета II Карибское море
NEWS
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни