Барбадос позбавив Єлизавету II статусу глави держави. І став наймолодшою республікою

У ніч на 30 листопада острівна держава Барбадос офіційно позбавила британську королеву Єлизавету II статусу глави держави. І, відповідно, стала наймолодшою в світі республікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Повідомляється, що Барбадос вийшов з-під влади британської монархії через 396 років після свого заснування. У ніч на вівторок на площі Героїв у Бріджтауні спустили британський прапор, і влада оголосила про перехід до нового конституційного статусу.

Крім того, перший обраний президент Барбадосу Сандра Мейсон принесла присягу. На церемонії були присутні британський принц Чарльз і співачка Ріанна, яку оголосили національним героєм.

"Республіка Барбадос вирушила в своє перше самостійне плавання", - заявила Мейсон у своїй інавгураційній промові.