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Барбадос лишил Елизавету II статуса главы государства. И стал самой молодой республикой

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Бриджтаун, Вторник 30 ноября 2021 13:51
Барбадос лишил Елизавету II статуса главы государства. И стал самой молодой республикой Фото: инаугурация президента Барбадоса Сандры Мейсон (barbadostoday.bb)
Автор: Илона Свиридова

В ночь на 30 ноября островное государство Барбадос официально лишило британскую королеву Елизавету II статуса главы государства. И, соответственно, стало самой молодой в мире республикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Барбадос вышел из-под власти британской монархии спустя 396 лет после своего основания. В ночь на вторник на площади Героев в Бриджтауне спустили британский флаг, и власти объявили о переходе к новому конституционному статусу.

Кроме того, первый избранный президент Барбадоса Сандра Мейсон принесла присягу. На церемонии присутствовали британский принц Чарльз и певица Рианна, которую объявили национальным героем.

"Республика Барбадос отправилась в свое первое самостоятельное плавание", - заявила Мейсон в своей инаугурационной речи.

Напомним, ранее Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны еще в сентябре 2021 года, после этого в стране прошли президентские выборы.

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