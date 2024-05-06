В банк ходить не надо. Украинцы могут заплатить за коммуналку по телефону

Проводить банковские операции без посещения отделения можно, сделав телефонный звонок. В ПриватБанке действует услуга "Платежи по телефону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

Как сделать платеж

Шаг 1. Наберите номер 3700 с мобильного телефона.

Шаг 2. Выберите меню "Платежи по телефону".

Шаг 3. Выберите подходящий тип операции.

По бесплатному телефону 3700 можно произвести любой платеж:

погасить кредит;

перечислить деньги между карточками или счетами,

купить автобусные билеты на все направления по Украине и авиабилеты на внутренние и международные рейсы.

После оплаты билета на поезд поступит SMS и письмо на e-mail с QR-кодом билета. Распечатать билет можно в отделении ПриватБанка либо с помощью терминала самообслуживания (меню "Мои билеты"), либо дома.

Услуга "Платежи по телефону"

Все звонки с мобильных телефонов на номер 3700 бесплатны. Комиссия за платежи такая же или даже ниже, чем в кассах отделений.

Все платежи производятся в течение одного рабочего дня после звонка.

Платежи принимаются только с номера, указанного в договоре при оформлении карты.