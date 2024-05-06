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В банк ходить не надо. Украинцы могут заплатить за коммуналку по телефону

Украина, Понедельник 06 мая 2024 21:00
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В банк ходить не надо. Украинцы могут заплатить за коммуналку по телефону Фото: заплатить с телефона можно за коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проводить банковские операции без посещения отделения можно, сделав телефонный звонок. В ПриватБанке действует услуга "Платежи по телефону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сделать платеж

  • Шаг 1. Наберите номер 3700 с мобильного телефона.
  • Шаг 2. Выберите меню "Платежи по телефону".
  • Шаг 3. Выберите подходящий тип операции.

По бесплатному телефону 3700 можно произвести любой платеж:

  • погасить кредит;
  • перечислить деньги между карточками или счетами,
  • купить автобусные билеты на все направления по Украине и авиабилеты на внутренние и международные рейсы.

После оплаты билета на поезд поступит SMS и письмо на e-mail с QR-кодом билета. Распечатать билет можно в отделении ПриватБанка либо с помощью терминала самообслуживания (меню "Мои билеты"), либо дома.

Услуга "Платежи по телефону"

Все звонки с мобильных телефонов на номер 3700 бесплатны. Комиссия за платежи такая же или даже ниже, чем в кассах отделений.

Все платежи производятся в течение одного рабочего дня после звонка.

Платежи принимаются только с номера, указанного в договоре при оформлении карты.

Напомним, что государственный ПриватБанк является крупнейшим банком по количеству клиентов в Украине. Он обслуживает 28,2 млн банковских карт – это более половины в Украине. Банк второй в Украине по количеству отделений – 1127.

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