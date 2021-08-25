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Україна побудувала відкриту для світу фінансову систему, - Шевченко

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Київ, Середа 25 серпня 2021 12:38
Україна побудувала відкриту для світу фінансову систему, - Шевченко Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Україна обрала свій шлях і побудувала сучасну фінансову систему, яка відкрита для світу та інтегрована у світову економіку. Для Національного банку цей вибір є беззаперечним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання з Днем незалежності голови Національного банку України Кирила Шевченка.

За 30 років фінансова система країни, за словами Шевченка, пройшла багато трансформацій та стала більш прозорою та відкритою. Тепер цей шлях проходитиме небанківський фінансовий сектор, ця робота вже триває. Країна та її фінансова система постійно вдосконалюються, переконаний очільник НБУ.

Він також зазначив, що незалежність країни - це й незалежність Нацбанку та подібних інституцій, які здатні забезпечувати безперебійну роботу держави та стабільність фінансової системи.

Так, надійна банківська система, за словами голови НБУ, стала одним з осередків стабільності країни під час коронакризи.

"За часи незалежності, перед Україною поставало багато викликів: економічні кризи, війна, пандемія. Ми продовжуємо доводити, що Україна завжди незламна і сильна, і назавжди залишиться вільною, незалежною та соборною державою. Саме ми, українці, будемо самостійно обирати свій шлях, як би складно не було", - підкреслив Шевченко.

Нагадаємо, раніше Кирило Шевченко заявив, що НБУ продовжить дотримуватися політики інфляційного таргетування. За словами голови НБУ, шість років застосування цього механізму довели, що він є більш ефективним, ніж фіксований валютний курс.

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